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Микроавтобус «ГАЗель» сгорел в Ростовской области

В посёлке Зимовники сгорел микроавтобус «ГАЗель». Пожар произошёл ночью 10 января.

«ГАЗель» загорелась на улице Первомайской примерно в 3:30. Огонь быстро распространился по всему периметру микроавтобуса. На момент прибытия пожарных, пламенем было охвачено 6 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

В ликвидации возгорания были задействованы шесть спасателей и две единицы техники.

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