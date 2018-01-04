Микроавтобус «ГАЗель» сгорел в Ростовской области

В посёлке Зимовники сгорел микроавтобус «ГАЗель». Пожар произошёл ночью 10 января.



«ГАЗель» загорелась на улице Первомайской примерно в 3:30. Огонь быстро распространился по всему периметру микроавтобуса. На момент прибытия пожарных, пламенем было охвачено 6 квадратных метров.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.



В ликвидации возгорания были задействованы шесть спасателей и две единицы техники.