Микроавтобус «Фольксваген» сгорел в Шахтах





Огонь уничтожил микроавтобус в городе Шахты. Пожар произошёл 17 февраля в поселке 20 лет РКК на улице Автомобильной.

Сообщение в оперативные службы поступило в 13.01.

- Произошло возгорание микроавтобуса «Фольксваген» на площади 2 кв.м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Прибывшим пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы потушить огонь. Однако в результате возгорания иномарка сильно пострадала.



Для ликвидации пожара привлекались шесть спасателей и две единицы техники. По предварительным данным, микроавтобус загорелся из-за короткого замыкания проводки в моторном отсеке.