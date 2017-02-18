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Микроавтобус «Фольксваген» сгорел в Шахтах

Микроавтобус «Фольксваген» сгорел в Шахтах

Огонь уничтожил микроавтобус в городе Шахты. Пожар произошёл 17 февраля в поселке 20 лет РКК на улице Автомобильной.
Сообщение в оперативные службы поступило в 13.01.
- Произошло возгорание микроавтобуса «Фольксваген» на площади 2 кв.м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшим пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы потушить огонь. Однако в результате возгорания иномарка сильно пострадала.

Для ликвидации пожара привлекались шесть спасателей и две единицы техники. По предварительным данным, микроавтобус загорелся из-за короткого замыкания проводки в моторном отсеке.

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