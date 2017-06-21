«Мейiрiм» — новый центр социальной адаптации от благотворительного фонда «Сәби»

Оставшись без родителей в раннем детстве, детдомовцы теряют не только эмоциональный контакт с близкими людьми, но и лишаются нормальной социальной адаптации. Вырастая в семье, дети постепенно учатся ответственности, планированию расходов и самостоятельности. Выпускники детских домов такими навыками не обладают и потому очень часто и неожиданно для себя оказываются на социальном дне.



Новый казахстанский адаптационный центр «Мейiрiм», открывшийся в Актобе при участии благотворительного фонда «Сәби» и его создателей, Кенеса Ракишева и Асели Тасмагамбетовой, призван решить именно эту проблему. «Мейiрiм» представляет собой огромный комплекс, занимающий 3 гектара, состоящий из четырех жилых таунхаусов и производственных помещений на 6 тыс. кв. м, где жители комплекса могут работать по выбранной профессии. Фактически молодые люди, проживающие на территории «Мейiрiм», ведут обычную повседневную жизнь — поддерживают свой быт в отдельных квартирах-студиях площадью 43 кв. м, работают, откладывают или расходуют средства. Но работодатель, в роли которого выступает адаптационный центр, готов к неприспособленности детдомовцев и отсутствию у них некоторых важных навыков. Ошибки и промахи, которые совершаются воспитанниками, не подвергаются порицанию — «Мейiрiм» помогает исправлять их и не допускать в дальнейшем.



Адаптационный центр готов принимать воспитанников детских домов в возрасте до 29 лет — это отличает его от западных заведений, участвующих в жизни детей-сирот только до 23-летнего возраста. Пройдя курс адаптации, бывшие детдомовцы выходят в «настоящую» жизнь, располагая не только собственным жильем, но и хорошей профессией. Надо отметить, что даже после этого «Мейiрiм» продолжает присматривать за воспитанниками и помогать им в трудных ситуациях.



Центр, на создание которого фондом «Сәби» было затрачено 4,5 миллиона долларов, отлично приспособлен для жизни и удобен даже для молодых людей с ограниченными возможностями. Конечно, он не может позаботиться обо всех сиротах Казахстана, которых по состоянию на 2015 год было около 32 тысяч. Но Кенес Ракишев рассчитывает со временем увеличить масштабы своего проекта и надеется, что созданием аналогичных центров займутся и другие меценаты. Развитие центров социальной адаптации позволило бы значительно улучшить положение воспитанников детских домов.



Источник: https://www.facebook.com/mnzadornov/posts/1596231800395920