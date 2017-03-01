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«МегаФон» включил фитнес-WiFi

«МегаФон» включил фитнес-WiFi

1 марта 2017 года. Ростов-на-Дону. «МегаФон» открыл WiFi-зону на территории спортивного клуба «Fitness Unity». Теперь посетители популярного в столице ЮФО фитнес-комплекса смогут воспользоваться бесплатным интернетом от «МегаФона» в тренировочных и групповых залах, раздевалках, SPA и солярии.

Зона покрытия WiFi охватывает 1500 м2 территории спортклуба. Для доступа к сети посетителям необходимо авторизоваться на стартовой странице своего браузера и получить sms с уникальным паролем. Пользователями WiFi в «Fitness Unity» могут быть абоненты любых операторов связи. Также «МегаФон» подключил фитнес-комплексу городскую телефонную сеть с возможность записи и аналитики звонков с помощью услуги «Виртуальная АТС», которая помогает улучшить клиентский сервис — сократить время на обработку входящих вызовов и повысить качество всех коммуникаций с клиентами.

«Это наш первый крупный коммерческий проект организации WiFi-доступа в сфере обслуживания. Ранее мы подарили WiFi-зону ростовскому аэропорту, где теперь также всегда можно воспользоваться бесплатным интернетом от «МегаФона», — комментирует Алексей Барков, директор Ростовского отделения «МегаФона». — Наша услуга «WiFi c авторизацией» — настоящая находка для кафе, ресторанов, салонов красоты, гостиниц, ведь с ней клиенты проведут у вас больше времени и с большей вероятностью вернутся и посоветуют своим друзьям и знакомым».

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