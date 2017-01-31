«МегаФон» разместил «якорного» резидента в южном ЦОДе





«МегаФон» обеспечит хранение данных глобального поставщика сервисов на рынке IT-решений и услуг – компании Softline, разместив оборудование клиента в собственном Центре обработки данных (ЦОД).



В конце 2016 года оператор связи построил первый в Южном федеральном округе дата-центр, который решает собственные бизнес-задачи компании в 14 регионах Кавказского филиала, а также располагает мощностями для размещения серверного оборудования крупных корпоративных клиентов и провайдеров связи: инфраструктура ЦОДа позволяет оперативно включать оборудование клиентов B2O-сегмента к защищённым канальным интернет-мощностям «МегаФона» с необходимыми скоростями передачи данных от 1 Гб/с и выше.



«Предприниматели стремятся оптимизировать расходы и переводят часть бизнес-процессов на аутсорсинг. При этом всё чаще бизнес юга России использует М2М/IoT-сервисы или арендует технические площадки под инфраструктуру у федеральных телеком-операторов. Это позволяет значительно повысить эффективность многих процессов, - говорит Алексей Барков, директор Ростовского отделения компании «МегаФон». – В нашем ЦОДе созданы все условия для бесперебойной работы телекоммуникационного, серверного оборудования и систем, обеспечивающих надёжное хранение данных. Размещая оборудование на нашей площадке, клиенты получают высокий уровень безопасности, отказоустойчивости и круглосуточный мониторинг работоспособности всех систем».



«В 2016 году Softline существенно расширил сеть региональных площадок, где размещено наше оборудование для оказания облачных услуг. На юге России площадкой, в полной мере удовлетворяющей всем требованиям Softline, стал ЦОД «МегаФона». Благодаря размещению оборудования на площадке оператора связи мы «приземлили» сервисы и данные клиентов Южного федерального округа в домашнем регионе», - говорит Сергей Боровиков, руководитель департамента облачных технологий группы компаний Softline».



Softline — ведущий международный поставщик услуг и решений в сфере информационных технологий. Компания основана в 1993 году. Softline реализует комплексные ИТ-решения, облачные сервисы, программное и аппаратное обеспечение, ИТ-консалтинг и сопутствующие услуги в 30 странах мира. Компании группы занимают лидирующие позиции на рынках Восточной Европы, Латинской Америки и Азии. Клиентами Softline являются более 60 тысяч частных и государственных организаций по всему миру. В 2015 году оборот Softline превысил 800 млн долларов, а среднегодовой темп роста продаж за последние 10 лет составляет более 30%.