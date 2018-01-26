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«МегаФон» провёл пятый показ фильма с тифлокомментариями в столице ЮФО

«МегаФон» провёл пятый показ фильма с тифлокомментариями в столице ЮФО
26 января 2018 г. Ростов-на-Дону. 140 школьников и студентов с нарушениями зрения и слуха стали зрителями открытого показа фильма с тифлокомментариями и субтитрами «Жили-были мы», который прошёл в киноцентре «Большой». Инициаторами показа выступили компания «МегаФон», благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», «Студия Первый А» и АНО «Индустрия Гражданских Инициатив».

«У «МегаФона» в Ростовской области уже сложилась добрая традиция по организации показов семейных и детских фильмов с тифлокомментариями в одном из лучших киноцентров столицы ЮФО, - рассказывает Алексей Барков, директор ростовского «МегаФона». – Наша компания не только помогает в создании адаптированных для людей с проблемами зрения фильмов, но и в целом развивает культуру их досуга. Организация подобных показов повышает качество жизни людей с инвалидностью и развивает безбарьерную среду в регионе».

Кинолента «Жили-были мы» - это семейный фильм-сказка по мотивам повести «Хрустальный ключик или Скафараджо». По сюжету девочка Маруська пытается помирить своих родителей и вернуть маму в семью, рассказывая фантастическую историю. Фильм адаптирован для людей с частичной потерей зрения и для тотально слепых и глухих зрителей. Видеоряд сопровождается специальной аудиодорожкой (тифлокомментариями) и субтитрами. Детальное описание происходящего на экране диктором, дополненное музыкальным и звуковым сопровождением (шум леса, ветра, цвет одежды, действия героев и т.д.), помогает слабовидящим или незрячим зрителям «нарисовать» картину в воображении и представить происходящее на экране.

Генеральный директор киноцентра «Большой» Алексей Чернооков: «Люди с ограниченными возможностями здоровья могут в полной мере насладиться удивительным миром кинематографа в киноцентре «Большой», который выступает в качестве площадки для специальных показов фильмов с тифлокомментариями и субтитрами. Регулярное проведение показов для людей с нарушением слуха и зрения для нас не только шанс подарить полноценное погружение в мир кино всем зрителям без исключений, но и возможность продемонстрировать открытость киноцентра для людей с особыми потребностями. Мы готовы и в будущем оказывать поддержку в организации специальных показов. Ведь кинематограф – это мир, где все мы одинаково познаем, переживаем и вдохновляемся независимо от наших индивидуальных особенностей».

«Мы считаем, что очень важно проводить подобные показы на постоянной основе, так как это помогает невидящим людям социализироваться и привлекает внимание общественности, - рассказала соучредитель АНО «Индустрия Гражданских Инициатив» Анна Махнюк. - Наша организации проводит постоянный поиск интересных социальных проектов по всему миру, чтобы потом воплотить их в жизнь в нашем городе».

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