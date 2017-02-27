«МегаФон» присмотрелся к «Молодым профессионалам»





27 февраля 2017 г. Ростов-на-Дону. Компания «МегаФон» наградила победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ростовской области.



Поощрения «МегаФона» удостоились победители соревнований по компетенциям «Сетевое и системное администрирование» и «Web-дизайн», организованных Ростовским колледжем связи и информатики. Лучшие молодые специалисты получили от оператора смартфоны, планшеты и 4G-модемы.



«Мы активно поддерживаем инициативы, проводимые Ростовским колледжем связи и информатики, ведь его студенты — это будущие специалисты телеком-отрасли. От уровня их профессионализма зависит насколько активно будут развиваться российские телекоммуникации, — комментирует Алексей Барков, директор Ростовского отделения компании «МегаФон». — Нам, как одному из крупных работодателей региона, важно привлечь в отрасль молодых талантливых студентов. Кадровая программа «МегаФона» помогает молодёжи даже в период обучения в ВУЗе или ССУЗе получить стабильную высокооплачиваемую работу в нашей компании, сделать первые шаги в карьере.»



Международный проект «WorldSkills Russia» создан для повышения престижа многих профессиональных направлений и развития стандартов качества в каждой отрасли. Проведение мероприятия в формате конкурса помогает будущим специалистам лучше понять особенности своих компетенций. Всего за три дня проведения чемпионата его посетили более 10 тысяч человек, в том числе представители власти, ведущих предприятий области, работодатели, студенты и школьники.