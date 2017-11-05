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«МегаФон» приглашает на жаркие ноябрьские концерты «Ленинграда»

«МегаФон» приглашает на жаркие ноябрьские концерты «Ленинграда»

8 ноября 2017 г. Краснодар/Ростов-на-Дону. Завтра и послезавтра в двух самых крупных городах юга России состоятся концерты группировки «Ленинград», официальным проводником которых выступает компания «МегаФон».

Специально для зрителей ростовского концерта 9 ноября в концертно-спортивном комплексе «Экспресс» и 10 ноября в краснодарском дворце спорта «Олимп» оператор связи подготовит интерактивные развлекательные зоны, которые помогут по-новому увидеть лучшие моменты шоу Сергея Шнурова и его команды, сделать уникальные фото и просто подарят отличное настроение.

«МегаФон» приглашает на жаркие ноябрьские концерты «Ленинграда»

«Наша компания поддержала уже 17 концертов группировки по всей России: от Владивостока до Калининграда. И везде наши сверхскорости мобильного интернета помогали тысячам абонентов делиться эмоциями и получать максимум драйва от шоу «Ленинграда», — говорит Ольга Игошкина, директор по связям с общественностью Кавказского филиала «МегаФон». – Мы ждем в соцсетях от зрителей фото и видео лучших моментов выступлений с хэштегами #включайся #даешьинтернет и #даешьсамыйбыстрый. Авторы самых популярных постов получат от «МегаФона» эксклюзивные призы с автографом Сергея Шнурова».

Абоненты «МегаФона» смогут воспользоваться самым быстрым мобильным интернетом и делиться стрим-видео с концертов на скоростях до 100 Мбит/с. На площадках проведения шоу-программ «Ленинграда» и на близлежащих к ним территориях надёжность и качество работы мобильной связи были дополнительно улучшены.

Узнать больше подробностей и успеть приобрести билеты на самые жаркие ноябрьские концерты группировки «Ленинград» можно на сайте тура leningradost.ru.

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