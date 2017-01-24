Мегафон подводит итоги конкурса «Помогать по-настоящему»





24 января начинается голосование за лучшие материалы на социальную тему, представленные журналистами и блогерами со всей страны на конкурс «Помогать по-настоящему». Конкурс был организован компанией «МегаФон» в сентябре 2016 года. Участие в нем приняли более 50 человек из разных городов и регионов страны.



Конкурс «Помогать по-настоящему» позволил множеству людей посмотреть на благотворительность в России под иным углом. Материалы журналистов и блогеров собрали тысячи просмотров и сотни комментариев на сайтах изданий и в социальных сетях.

Голосование будет проходить в Facebook, Instagram и VK, а также на онлайн-площадках, где были размещены конкурсные работы и которые допускают возможность комментировать и отмечать понравившиеся материалы.



Среди проектов, о которых писали участники – показ фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для слабовидящих и слабослышащих людей, открытые соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», турнир по теннису на колясках MegaFon DreamCup, спортивные проекты для детей с инвалидностью «Спорт вместе. По-настоящему» и «Воспитать чемпиона» и многие другие.



При определении победителей конкурса будут учитываться в равной мере результаты открытого голосования и оценка жюри. Имена победителей объявят в начале февраля, они получат денежные награды в категориях «Лучшее СМИ» - 300 000 руб., «Лучший автор СМИ» и «Лучший блогер» - по 100 000 руб., и возможность стать послами благотворительной деятельности «МегаФона» в 2017 году.



Новости проекта можно узнать на официальной странице «МегаФон помогает» в Facebook.