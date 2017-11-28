«МегаФон» даёт скидку на «золото» и «серебро»

«МегаФон» предложил ростовским и краснодарским абонентам при подключении на «Включайся! Премиум» получить «красивые» номера за полцены.



«Наиболее объёмный по набору услуг в нашей новой линейке тариф «Включайся! Премиум» идеально подойдёт даже самым требовательным абонентам, ведь с ним можно не ограничивать себя в общении как в домашнем регионе, так и в поездках по России. Этот тариф выбирают бизнесмены, менеджеры среднего звена, линейные руководители, госслужащие, продвинутые студенты, а также все те, кто очень много общается в мобильных сетях, – комментирует Наталья Юсипова, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Кавказского филиала «МегаФона». – Специально для них мы предлагаем бонус в виде возможности получить «красивый» и легко запоминающийся номер с 50%-й скидкой».



По условиям акции скидка на номера из категории «золото» и «серебро» предоставляется абонентам «МегаФона» в Ростовской области и Краснодарском крае при приобретении их в рамках акции через интернет-магазин оператора и подключении на тариф «Включайся! Премиум».



Тарифный план «Включайся! Премиум» предусматривает безлимитное общение внутри сети «МегаФон», ежемесячный пакет в 5 000 минут звонков на номера других операторов связи, безлимитные sms, Интернет для общения в самых популярных мессенджерах и социальных сетях, прослушивания музыки, пакет киноновинок на портале «МегаФон.ТВ», а также 30 Гб на использование любых других интернет-сервисов. Подробнее о тарифе можно узнать в интернет-магазине оператора связи, где доступен подбор «красивых» номеров и приобретение современных мобильных устройств с учётом акций и спецпредложений оператора.