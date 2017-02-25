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«Мазда» зацепила стоящий автобус и улетела в кювет в Ростове

«Мазда» зацепила стоящий автобус и улетела в кювет в Ростове

25 февраля около девяти часов утра «Мазда» зацепила стоящий автобус и улетела в кювет. Авария произошла в Кировском районе Ростова, на улице Левобережной. Фотографию в редакцию прислал очевидец.

По словам свидетелей аварии, автобус был припаркован у обочины, когда в него врезалась иномарка. От удара «Мазду" отбросило на дерево, затем она застряла в кустах. Правая часть, капот и багажник автомобиля получили серьезные повреждения. Водитель не пострадал.

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