«Мазда» зацепила стоящий автобус и улетела в кювет в Ростове





25 февраля около девяти часов утра «Мазда» зацепила стоящий автобус и улетела в кювет. Авария произошла в Кировском районе Ростова, на улице Левобережной. Фотографию в редакцию прислал очевидец.



По словам свидетелей аварии, автобус был припаркован у обочины, когда в него врезалась иномарка. От удара «Мазду" отбросило на дерево, затем она застряла в кустах. Правая часть, капот и багажник автомобиля получили серьезные повреждения. Водитель не пострадал.