Массовое отключение света в начале новой недели ждёт ростовчан

Массовое отключение света ждёт ростовчан в начале новой рабочей недели.

19 июня с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Андрея Сладкова в домах с 39 по 79 и с 94 по 194;

- Быковского в домах с 2 по 48;

- Манежной в домах с 62 по 94 и с 69 по 103;

- Мичуринской в домах с 1 по 25;

- Петрозаводской в домах с 1 по 25 и с 2 по 26;

- Рижской в домах с 63 по 95 и с 68 по 114;

- Содружества в домах с 2 по 30;

- Череповецкой в домах с 47 по 79 и с 48 по 80;

- Лелюшенко 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2;

- Думенко 1/1, 1/2, 1/4, 1/5;

- Лелюшенко 1, 1А;

- Думенко 1, 1/7;

- 1-ой Киргизской в домах с 37 по 55 и с 46 по 72;

- 2-ой Киргизской в домах с 36 по 46 и с 51 по 71;

- Казахская в домах с 44 по 60;

- пер. Уральском в домах с 31 по 61 и с 36 по 66;

- пер. Ухтомском в домах с 1 по 69 и с 2 по 74;

- пер. Хибинском в домах с 1 по 65 и с 2 по 66;

- пер. Кубанском в домах с 1 по 69 и с 2 по 68;

- Белорусской в домах с 61 по 65.



с 9 до 10 часов на улицах:

- пер. Араратском 2Г;

- Еременко 38/1;

- Петрозаводской 32А;

- Содружества 90, 92, 92/1, 94/1, 94/2, 96;

- Белостокской 31;



с 10 до 11часов

- Петрозаводской 32А;

- Содружества 92, 94/1, 96;



20 июня с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- 1-й Баррикадной 36;

- пер. Ковалёва в домах с 1 по 13 и с 2 по 12;

- пер. Медный 8;

- Русской в домах с 9 по 19 и с 32 по 68, 68/10;

- Токарной в домах с 31 по 47 и с 44 по 70, 80/6, 82/3, 2/3;

- Гриба в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;

- Ванина в домах с 1 по 21 и с 2 по 22;

- Ривкина в домах с 1 по 15 и с 2 по 22;

- Алексея Русова в домах с 11 по 21 и с 18 по 44;

- 2-й Усадебной в домах с 2 по 22 и с 1 по 11;

- 3-й Усадебной в домах с 1 по 13 и с 2 по 6;

- Щербакова 123;

- пер. Кипарисовом в домах с 4 по 18;

- с/т Лесовод;

- с/т Березка;

- Нижненольной в домах с 2 по 36, 7;

- Советской в домах с 46 по 56;

- Закруткина в домах с 62 по 64 и с 53 по 57;

- 1-й Линии в домах с 2 по 24 и с 1 по 13;

- 3-й Линии в домах с 2 по 18;



с 12 до 16 часов

- Волгодонской в домах с 1 по 19 и с 2 по 14;

- Гризодубовой в домах с 1 по 19 и с 2 по 20;

- 3-й Круговой в домах с 1 по 9, 17 и с 2 по 30;

- Парижской Коммуны в домах с 53 по 71 и с 66 по 82;

- Просёлочной 7;

- просп. Стачки 155, в домах с 161 по 177, 173/1, 175/2;



с 9 до 10 часов

- Андрея Сладкова 87, 87/1, 89;

- Зорге 22/91;

- просп. Стачки 188/3, 190/2.



21 июня с 9 до 13 часов электричества не будет на проспекте Стачки 188/1, 188/3;



с 9 до 17 часов на улицах:

- Крупской 82/2, 82/1, 82/3, 82/4;

- 3-й Баррикадной 81;

- 3-й Левой в домах с 1 по 43 и с 2 по 50;

- Путевой в домах с 1 по 43;

- 5-й Улице в домах с 154 по 156;

- Каяльской в домах с 2 по 108;

- Сарьяна в домах с 27 по 51;

- 35-й Линии в домах с 42 по 94 и с 69 по 81;

- 33-й Линии в домах с 38 по 70 и с 43 по 73;

- 2-й Пролетарской в домах с 34 по 44 и с 39 по 51.



22 июня с 9 до 17 часов обесточат дома на улицах:

- пер. Веселый в домах с 7 по 9 и с 2 по 16;

- Достоевского в домах с 1 по 7 и с 2 по 12;

- Минераловодской 146;

- Некрасовской в домах с 1 по 73 и с 4 по 74;

- Писательской в домах с 1 по 5 и с 2 по 8;

- пер. Силикатном в домах с 1 по 25;

- Скачкова в домах с 21 по 49 и с 26 по 30;

- 1-й Майской в домах с 43 по 61 и с 40 по 54;

- 2-й Линии в домах с 2 по 6 и с 1 по 13;

- 4-й Линии в домах с 20 по 24 и с 19 по 21.



23 июня с 9 до 12 часов света не будет в домах на улицах:

- Бессарабской в домах с 1 по 25 и с 2 по 26;

- Ейской в домах с 1 по 11 и с 2 по 12;

- Котовского в домах с 2 по 12 и с 9 по 27;

- Кронштадтской в домах с 1 по 31 и с 2 по 30;

- Кутузова в домах с 2 по 18;

- Лесной 26;

- Литовской в домах с 1 по 27 и с 2 по 30;

- Сестрорецкой в домах с 1 по 31 и с 2 по 30;

- Тюленина в домах с 1 по 23 и с 2 по 22;



с 13 до 15 часов на улицах:

- пер. Белозерском в домах с 11 по 19 и с 16 по 18;

- Благодатной в домах с 2 по 20 и с 5 по 23;

- пер. Вагайском в домах с 1 по 25 и с 2 по 22;

- Вольской в домах с 1 по 11;

- пер. Выгодском в домах с 1 по 17 и с 2 по 16;

- пер. Вязовском в домах с 1 по 15 и с 2 по 32;

- пер. Дивном в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;

- пер. Еланском в домах с 2 по 20 и с 1 по 19;

- пер. Знаменском в домах с 1 по 19 и с 2 по 20;

- пер. Кислородном в домах с 2 по 8 и с 7 по 15;

- Лесопарковой в домах с 45 по 49 и с 56 по 58.

