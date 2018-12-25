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Массовое ДТП произошло в центре Ростова

Массовое ДТП произошло в центре Ростова

В Ростове в центре города произошло массовое ДТП. Авария с участием трёх машин случилась
утром 27 декабря на проспекте Театральном.

По предварительной информации, столкнулись «Хендай Солярис» и «Хендай Акцент». После удара водитель одной из иномарок потерял управление и задел ещё две легковушки.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Однако помощь медиков никому не понадобилась. В результате происшествия никто не по-страдал. Автомобили получили механические повреждения.

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