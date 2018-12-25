Массовое ДТП произошло в центре Ростова





В Ростове в центре города произошло массовое ДТП. Авария с участием трёх машин случилась

утром 27 декабря на проспекте Театральном.



По предварительной информации, столкнулись «Хендай Солярис» и «Хендай Акцент». После удара водитель одной из иномарок потерял управление и задел ещё две легковушки.



На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.



Однако помощь медиков никому не понадобилась. В результате происшествия никто не по-страдал. Автомобили получили механические повреждения.



