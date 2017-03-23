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Любовник ростовчанки вынес из ее квартиры бытовую технику на 35 тыс. руб.

Любовник ростовчанки вынес из ее квартиры бытовую технику на 35 тыс. руб.

Любовник ростовчанки вынес из ее дома бытовую технику. Общая стоимость всех украденных вещей - около 35 тыс. руб.

Преступление было совершено в Ворошиловском районе города на улице Капустина. 27-летний мужчина воспользовался невнимательностью и доверчивостью своей возлюбленной и украл дубликат ключей. Дождавшись момента, когда она уйдет по своим делам, злоумышленник пришел в квартиру, открыл дверь и забрал ценные вещи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемого удалось задержать. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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