Любовник ростовчанки вынес из ее квартиры бытовую технику на 35 тыс. руб.





Любовник ростовчанки вынес из ее дома бытовую технику. Общая стоимость всех украденных вещей - около 35 тыс. руб.



Преступление было совершено в Ворошиловском районе города на улице Капустина. 27-летний мужчина воспользовался невнимательностью и доверчивостью своей возлюбленной и украл дубликат ключей. Дождавшись момента, когда она уйдет по своим делам, злоумышленник пришел в квартиру, открыл дверь и забрал ценные вещи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.



Подозреваемого удалось задержать. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.