Лучшие футбольные турниры для ставок на спорт



Футбол является самым популярным видом спорта, поэтому букмекеры больше всего освещают именно футбольные соревнования. Сегодня игроки могут ставить на низшие лиги Германии, России, Англии, Швеции, чемпионаты Кении, Уганды и Самоа, молодежные первенства разных стран и многое другое. В букмекерских конторах доступна любая экзотика, но вряд ли на таких турнирах действительно можно много зарабатывать посредством ставок.



Несомненно, теоретически можно успешно ставить на любую лигу, если уделить ей много времени и изучить всю специфику. Кроме того, часто выбор соревнований для ставок зависит от индивидуальных предпочтений. Но есть футбольные турниры, которые можно назвать наиболее перспективными для большинства игроков из-за ряда факторов: величина коэффициентов, роспись, максимумы, низкая вероятность договорных матчей, доступность информации.



Специалисты портала Winbetting.online подготовили для вас выборку самых прибыльных турниров для ставок на футбол.

Лига чемпионов УЕФА



Главный еврокубковый турнир вне конкуренции среди лучших соревнований для ставок на футбол. Даже сами букмекеры неоднократно заявляли, что Лига чемпионов – это убыточный для них турнир, на котором крайне редко получается заработать, в лучшем случае многим букмекерским конторам удаётся выйти в ноль.



Каждый футболист мечтает выступать в Лиге чемпионов, абсолютно все команды играют матчи ЛЧ с высочайшей самоотдачей, что является большим плюсом в процессе прогнозирования и выбора ставки на матч. В отличие от других лиг, игроку не приходится гадать, с какой мотивацией та или иная команда будет играть сегодня – в 99% случаев с запредельной самоотдачей. Статус турнира сильно помогает при анализе и упрощает задачу игрока.



Лига чемпионов – самый популярный футбольный турнир в мире



Помимо этого, букмекеры снижают до предела маржу на матчи Лиги чемпионов, что даёт возможность ставить по самым высоким коэффициентам. Роспись богата на всевозможные виды исходов, а лимиты большие, поэтому можно ставить на поединки практически любые суммы. Также часто в букмекерских конторах действуют акционные и бонусные программы, приуроченные к Лиге чемпионов.



Чемпионат мира и Европы



Чемпионат мира по футболу или чемпионат Европы – это большие турниры, которые привлекают внимание не только высочайшим уровнем игры, но и своей эксклюзивностью, поскольку проводятся эти соревнования один раз в четыре года. Многие даже делают ставки только во время таких крупных футбольных праздников.



Мало того, что мундиаль и Евро являются значимыми событиями в мире спорта, так они еще проводятся летом – в период, когда футбольный календарь практически пуст, что заставляет букмекеров акцентировать всё своё внимание исключительно на ЧМ и ЧЕ. Вследствие этого коэффициенты максимально высокие, роспись широкая, лимиты по ставкам практически отсутствуют, плюс еще предлагается множество всяческих бонусов.



Мотивация у футболистов на таких турнирах космическая, игроки представляют свою страну и в каждом матче борются до финального свистка, а это значит, что здесь достаточно редко бывают ситуации, когда команда пропускает пару мячей и просто бросает играть. Подозрительные игры – большая редкость, тем более что на уровне сборных договорной матч организовать куда сложнее.



Поединки проводятся ежедневно, прерываясь лишь между стадиями плей-офф, что позволяет беттерам максимально сконцентрироваться на чемпионате мира или Европы и использовать без проблем прогрессивные финансовые стратегии, к примеру, Мартингейл или Датскую систему.







Английская Премьер-лига



Самая сильная в мире лига никак не могла оказаться вне этого рейтинга. Игроков букмекерских контор в чемпионате Англии привлекает, прежде всего, стабильность фаворитов, высокая результативность и конкурентность лиги. К тому же АПЛ зарабатывает больше всех, и ни одна команда никогда не будет рисковать своей репутацией ради участия в каком-нибудь «сливе». Закулисные игры – это точно не про английскую Премьер-лигу.



И не стоит говорить о привлекательности матчей для просмотра. «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм». Где еще сразу шесть команд претендуют ежегодно на чемпионство? Хотя порой не только шесть, как доказывает невероятная история «Лестера», ставшего чемпионом после непростого спасения от вылета в сезоне предыдущем.



Пожалуй, главным преимуществом АПЛ стоит считать доступность информации об этой лиге. В Интернете можно узнать любые данные о составах, травмах, конфликтах внутри команды, финансовых проблемах клуба и другую информацию, которая потенциально может повлиять на результат матча.



Испанская Ла Лига



Чемпионат Испании, по признанию многих прогнозистов, является одним самых легко прогнозируемых в футбольном мире благодаря стабильности результатов клубов. Здесь есть домашние команды, сильно выступающие по большей части в родных стенах, есть чисто низовые и верховые коллективы, в играх которых высокий процент проходимости ставок на тотал.



Отдельная тема испанской Примеры – «Реал», «Барселона» и «Атлетико», которые выдают более-менее предсказуемые результаты, когда находятся в хорошей форме. В матчах с участием этих клубов неплохо заходят ставки на авторов голов, тем более что забивают они пачками.



Условия для ставок на Ла Лигу неплохие в букмекерских конторах, информацию о командах легко можно найти, в чем помогают мегаактивные испанские СМИ. В общем и целом чемпионат Испании по праву считается хорошим турниром для ставок.



Итальянская Серия А



Существует много стереотипов об итальянской лиге, главные из которых – большое количество договорных игр и низкая результативность. Так было раньше, но Серия А сегодня – это совсем другой турнир, который с каждым годом возрождается и становится более привлекательным для любителей футбола и игроков букмекерских контор.



Конкуренция возрастает в чемпионате Италии, что вынуждает сильные команды более серьезно относиться к каждому матчу. Как итог - ставки на фаворитов стали менее рискованными и при грамотном анализе могут приумножить капитал. Не стоит забывать о середняках, голы которых оцениваются традиционно высокими коэффициентами.



Немецкая Бундеслига



Для неопытного игрока чемпионат Германии по футболу может стать местом проигрыша всего банка. Турнир для ставок интересный и потенциально выгодный, но необходимо хорошо изучить лигу и большое внимание уделить анализу.



В Бундеслиге ни в коем случае нельзя ориентироваться на громкое имя команды. «Байер», «Шальке», «Вольфсбург» и другие известные клубы утратили свои позиции и часто проигрывают даже аутсайдерам, да и немотивированная «Бавария» в любой момент может преподнести «сюрприз».



Результативность в немецкой Бундеслиге неплохая, благодаря чему можно успешно использовать стратегии ставок на тотал больше. Многие команды отличаются стабильностью домашних выступлений, что существенно помогает в выборе ставок.



Кубок Либертадорес



Кубок Либертадорес – интересный и зрелищный турнир, не пользующийся большой популярностью среди отечественных беттеров во многом по той причине, что матчи этого соревнования проводятся в ночное время. Аналог Лиги чемпионов в Южной Америке можно назвать самым недооцененным футбольным турниром для ставок среди игроков постсоветского пространства.



Кубок Либертадорес – турнир для сильнейших клубов Южной Америки



В Либертадорес часто случаются сенсации, гранды южноамериканского футбола делают невероятные камбэки, а аутсайдеры всегда могут как минимум отгрузить несколько мячей более именитому сопернику. Стоит лишь детальнее изучить турнир, как вы найдёте немало валуйных ставок и сможете неплохо зарабатывать.



Каждая лига по-своему хороша и имеет свои преимущества для ставок, но, по мнению большинства опытных ставочников, именно Лига чемпионов, чемпионат мира, Евро, АПЛ, Серия А, Ла Лига, Бундеслига и Кубок Либертадорес – самые перспективные для ставок на футбол турниры, на которые новичкам стоит обратить внимание в первую очередь.