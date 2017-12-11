«Лада-Гранта» сгорела в Новочеркасске



Фото: 1ul.ru



В Новочеркасске сгорел автомобиль «Лада-Гранта». Возгорание произошло на улице Севастопольской 12 декабря. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 18:49.



Машина была охвачена огнём на площади 6 кв. м. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в 19:15.



К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники. Причина пожара устанавливается.