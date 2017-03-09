Корову стоимостью 100 тыс. руб. пытались украсть у хуторянина в Ростовской области





Корову стоимостью 100 тыс. руб. пытались украсть у хуторянина в Ростовской области. Злоумышленника задержали 10 марта.



33-летний рецидивист ночью проник на ферму в районе хутора Потапова. Там он приметил дорогую породистую корову черно-пестрой масти. Мужчина вывел животное за пределы фермы и собирался уже его увезти, но его заметили местные жители.



- Похититель оставил корову на дороге и скрылся, но позже его нашли и задержали,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Ранее он уже был судим за кражу,



На мужчину завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».