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Количество обращений клиентов в ВТБ Медицинское страхование выросло на 14% в 1-м квартале

Количество обращений клиентов в ВТБ Медицинское страхование выросло на 14% в 1-м квартале
В первом квартале 2018 года в компанию ВТБ Медицинское страхование поступило 650 тысяч обращений от застрахованных лиц. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество обращений было принято по круглосуточному телефону горячей линии.

Среди самых популярных вопросов – условия предоставления того или иного вида медицинской помощи, обеспечение полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), а также работа медицинских учреждений.

Большинство вопросов было связано с качеством оказанной медицинской помощи, взиманием денежных средств за медуслуги по программе ОМС, отказом в предоставлении медицинской помощи. 33% от общего количества поступивших жалоб было признано обоснованными. По ним компания провела работу, по результатам которой споры были урегулированы как в досудебном, так и в судебном порядке.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Миссия нашей компании – защита прав наших клиентов, которые им предоставляет государственная система ОМС. Ежедневно наши специалисты обрабатывают тысячи обращений застрахованных лиц и оказывают им всяческую помощь в решении различных вопросов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи».

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