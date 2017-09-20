Число клиентов ВТБ в ЮФО, отдыхавших этим летом за границей, выросло на 34%





Розничный бизнес банка ВТБ в ЮФО проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2017 г., сравнив ее с летними месяцами прошлых лет. В этом году на 34% выросло число туристов, выбравших в качестве отдыха зарубежные страны, лидером рейтинга стала Чехия. Однако общий размер среднего чека у клиентов уменьшился почти наполовину.



Число совершенных клиентами ВТБ транзакций выросло на треть (на 27%) по сравнению с прошлым годом. А вот общий объем затрат снизился до 1,8 млн рублей.



Первую пятерку зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 июня по 31 августа возглавила Германия, далее идут Кипр, Чехия, Турция и Латвия.



В Италии и Латвии клиенты ВТБ в этот сезон отпусков потратили втрое больше. В Австрии, наоборот, объем покупок снизился в четыре раза, в результате чего страна вышла из списка наиболее популярных направлений отдыха. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Гонконг и Марокко.



Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стал Кипр. В островной республике было совершено 120 карточных операций. В первую пятерку также вошли Чехия, Грузия, Германия и Латвия.



Средний чек клиентов ВТБ в ЮФО за одну транзакцию этим летом увеличился в рублях на 12%. Таким образом, данный показатель превысил значение 2016-2015 годов. Лидером по размеру «среднего чека» среди ЮФО стал Гонконг.







Этим летом южане увеличили траты в ресторанах и барах, но уменьшили в категории «Одежда и обувь» и на 10% - в супермаркетах. Расходы на авиа- и ж/д билеты выросли до 220 тысяч рублей - на 39% больше, чем за аналогичный период 2016 г.