Авторизация

Регистрация


  • USD 57.67
  • EUR 70.77
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Клиенты ВТБ сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов ГИБДД

Клиенты ВТБ сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов ГИБДД
Клиенты розничного бизнеса Банка ВТБ за 2017 год сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов ПДД благодаря возможности проводить эти операции со скидкой 50%.

Опцией по оплате штрафов со скидкой в прошлом году воспользовались около 135 тысяч клиентов ВТБ. Общее количество проведённых операций в интернет- и мобильном банке превысило 420 тысяч.

Норма, позволяющая оплачивать административные штрафы за нарушения ПДД в два раза дешевле, действует с 1 января 2016 года. Данное правило работает, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

Большинство клиентов ВТБ оплатили в 2017 году штраф с 50-процентной скидкой. С момента начала работы сервиса общий объем экономии клиентов ВТБ превысил 260 млн рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.