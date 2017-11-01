Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России



Владельцы «Мультикарты» Группы ВТБ выбрали российские направления для проведения ноябрьских праздников. Топ-5 городов составили Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Хабаровск.



С момента старта продаж «Мультикарту» оформили уже более 700 тысяч человек. Треть из выпущенных карт – кредитные. Наибольшее число оформлено в Московском регионе (19%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (9%), Екатеринбурге (3%).

Самая популярная опция у клиентов - «cashback на весь оборот». Данную программу лояльности выбрали больше половины владельцев «Мультикарты».



На втором месте - опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. (в зависимости от оборота по карте), до 10% годовых. Эту бонусную составляющую выбрали 20% владельцев.



Опцию «Путешествия» чаще других выбирают жители Дальнего Востока. В списке основных направлений, куда собираются клиенты за счет накопленных миль, лидерство принадлежит российским городам.



Категорию «Сбережения» в основном оформляют жители Кургана, программу «Авто» - Мурманска, «Коллекцию» - Ульяновска, а «Рестораны» - Астрахани и Москвы.