Авторизация

Регистрация


  • USD 62.02
  • EUR 72.58
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Каждый четвертый клиент ВТБ установил мобильный банк для бизнеса

Каждый четвертый клиент ВТБ установил мобильный банк для бизнеса
Количество скачиваний мобильного приложения ВТБ Бизнес Онлайн превысило 100 тысяч. Таким образом, его установили 25% предпринимателей, обслуживающихся в ВТБ. Ежедневно им пользуется более 10 000 клиентов.

Приложение было впервые опубликовано в магазинах Apple App Store и Google Play в марте 2017 года. На сегодняшний момент в нем доступны платежные сервисы, реализована подпись с помощью генератора паролей, а с середины февраля 2018 года стало возможным отправление уведомления получателя средств о платеже в его адрес. Благодаря постоянному расширению возможностей приложения все большее число клиентов использует новый канал обслуживания.

Мобильный банк для бизнеса ВТБ Бизнес Онлайн является альтернативой классическому интернет-банку. Решение позволяет существенно оптимизировать ресурсы: в режиме онлайн контролировать движение по своим счетам, совершать платежи с мобильного устройства в удобное время в любом месте при наличии интернет-доступа, проверять надежность контрагента перед оплатой и оценивать объемы сотрудничества с ним на аналитических графиках и диаграммах. Также приложение позволяет оформлять различные банковские продукты – размещать депозиты, запрашивать транши по кредитам, подключать неснижаемый остаток.

«Современные предприниматели все активнее используют дистанционные сервисы. Учитывая потребности малого бизнеса, мы создали удобный мобильный банк, который позволяет бизнесменам контролировать и развивать свой бизнес из любой точки мира. Мы активно инвестируем в разработку услуг и сервисов в digital-каналах. Уверен, что с использованием мобильного банка обслуживание в ВТБ становится еще более комфортным», — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.