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КамАЗ подожгли в Ростовской области

КамАЗ подожгли в Ростовской области
В Цимлянском районе Ростовской области подожгли КамАЗ. Грузовик загорелся в станице Красноярской на улице Гагарина ночью 13 ноября.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 4:21.
- Горел КамАЗ на площади три квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стал поджог.

К тушению привлекались одна единица техники и трое спасателей. Пожар локализован в 4:35, полностью горение ликвидировали в 4:35.

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