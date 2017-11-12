КамАЗ подожгли в Ростовской области



В Цимлянском районе Ростовской области подожгли КамАЗ. Грузовик загорелся в станице Красноярской на улице Гагарина ночью 13 ноября.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 4:21.

- Горел КамАЗ на площади три квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стал поджог.



К тушению привлекались одна единица техники и трое спасателей. Пожар локализован в 4:35, полностью горение ликвидировали в 4:35.