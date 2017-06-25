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Как бороться с телефонным спамом

Как бороться с телефонным спамом

Часто при подписании договоров в банках или при оформлении скидочных карт в магазинах потребителя просят заполнить анкеты, а в них кроме инициалов, адреса и возраста, указать свой телефон или электронную почту. Иногда совсем небольшая разрешающая галочка внизу этого заявления, может сделать жизнь просто невыносимой. Телефонный спам с рекламными рассылками и звонками из различных центров красоты и здоровья, или кредитных организаций не даст покоя ни дома, ни на работе. Можно попробовать заблокировать телефон, с которого поступает рассылка, внеся его номер в черный список. Но это не всегда помогает, так как распространением информации нередко занимаются целые кул-центры.

В случае надоедливых прозвонов, не постесняйтесь уточнить у оператора, откуда взят ваш телефон и попросите исключить номер из базы. И пригрозите, что записываете разговор на диктофон. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. В случае, если Ваш контакт используется без Вашего разрешения, вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на- Дону, ул. Металлургическая,113/46.

Неприятность легче предупредить, чем с ней бороться. Не вводите на подозрительных сайтах номер своего мобильного, не отвечайте на рекламные сообщения, не переходите по ссылкам, присланным с неизвестных номеров и внимательно читайте подписываемые документы на предмет отправки вам рекламных сообщений.

По заказу отдела по туризму и защите прав потребителя

Департамента экономики города Ростова-на-Дону.
www.zpp.rostov-gorod.ru

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