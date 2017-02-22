Качество сна зависит от кровати и матраса





При покупке продуктов хозяйки часто останавливают свой взгляд на составе на этикетке. Выбирая средства защиты для своего любимого автомобиля, мужчины обязательно читают про пользу предлагаемого товара. Детям родители готовы перемерять множество пар туфель, потому что хотят найти наиболее удобный и соответствующий цене вариант. Потом семья приходит домой и ложится спать на проверенный годами диван, а утром раздраженные, не выспавшиеся за ночь спешат на работу.



В чем же дело? В том самом диване. Те, кто предпочитают правильное положение во время сна, обязательно купят кровать и матрас к ней.



Подобрать кровати и ортопедические матрасы в Ростове по приемлемым ценам от производителя предлагает интернет-магазин Mskmatras.Ru.



Выбор происходит по параметрам:



типу кровати: мягкое изголовье, подъемный механизм, недорогие, детские;

материалу: ЛДСП, ДСП, массив, металл, кожа, ткань;

размеру: двуспальные, полуторные, односпальные, семейные;

производители: «Промтекс-Ориент», «Райтон», «Орматек», Verda Perrino (http://mskmatras.ru/shop/matras/perrino/).



Современный дизайн, разнообразие моделей и цветов, необычные дизайнерские решения, а главное, ценовая политика рассчитаны на разных потребителей - от среднего класса до состоятельных людей. Качество при этом остается стабильно высоким.



Какова продолжительность сна и в результате, появляется ли бодрость или хроническое недомогание, полностью зависит от правильно организованного спального места. Ведь человек треть жизни проводит во сне – в процессе восстанавливаются и отдыхают мышцы тела. Если позвоночник не поддерживается в правильном положении, это делают мышцы спины, что ведет к множеству заболеваний позвоночника и суставов. Купить ортопедический матрас - значит забыть о проблемах навсегда. Подробнее об особенностях выбора спальных принадлежностей можно узнать здесь.



По каким критериям предлагает выбрать изделие интернет-магазин Matras-Novokuznetsk.Ru?



По жесткости: от мягких до очень жестких;

по внутренней основе: не имеют пружин, на пружинах «боннель», с пружинами;

по наполнителю: кокос, латекс, ППУ, струтофайбер, эффект памяти, конский волос, сизаль, войлок, шерсть;

по размеру;

по толщине или для использования на диване;

по цене;

по производителю: «Орматек», DreamLine, Lonax, «Аскона», «Райтон», Magniflex, Breckle, Serta, Perrino (http://mskmatras.ru/shop/matras/perrino/active/).



Преимущество ортопедического матраса перед обычными в том, что позвоночник находится в нормальном правильном положении, а тело будет максимально расслаблено. Этот матрас подходит любому человеку, главное правильно подобрать изделие для конкретного покупателя. Обязательно нужно учитывать вес человека, который будет спать на матрасе: чем больше масса тела, тем больше должна быть жесткость.