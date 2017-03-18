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Из-за столкновения фуры и автомобиля в Ростове образовалась пробка

Из-за столкновения фуры и автомобиля в Ростове образовалась пробка

Из-за столкновения фуры и автомобиля в Ростове-на-Дону образовалась пробка. Авария случилась днем 20 марта, в районе Сельмаш, под мостом на улице Менжинская. Последствия ДТП сфотографировали очевидцы.

Как отмечают свидетели, автомобиль «Хёндай» не уступил дорогу грузовику. Никто не пострадал, но столкнувшиеся машины получили повреждения и загородили дорогу. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей не превышает семи километров в час.

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