Из-за столкновения фуры и автомобиля в Ростове образовалась пробка
Из-за столкновения фуры и автомобиля в Ростове-на-Дону образовалась пробка. Авария случилась днем 20 марта, в районе Сельмаш, под мостом на улице Менжинская. Последствия ДТП сфотографировали очевидцы.
Как отмечают свидетели, автомобиль «Хёндай» не уступил дорогу грузовику. Никто не пострадал, но столкнувшиеся машины получили повреждения и загородили дорогу. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей не превышает семи километров в час.