Авторизация

Регистрация


  • USD 58.12
  • EUR 67.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0

Из-за ремонта снизится пропускная способность пункта пропуска через границу в Ростовской области

Из-за ремонта снизится пропускная способность пункта пропуска через границу в Ростовской области
Фото: Donetsk-dr.ru

В Ростовской области на территории автомобильного пункта пропуска Донецк начались ремонтные работы.

С 30 октября по 1 января 2018 года здесь планируется отремонтировать досмотровые ямы, дорожное покрытие и ливневую канализацию.
- В связи с проведением работ снизится пропускная способность пункта пропуска, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ Ростовской области.

На время ремонтных работ в погранслужбе рекомендую пересекать границу через альтернативные автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Новошахтинск».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.