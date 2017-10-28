Из-за ремонта снизится пропускная способность пункта пропуска через границу в Ростовской области
Фото: Donetsk-dr.ru
В Ростовской области на территории автомобильного пункта пропуска Донецк начались ремонтные работы.
С 30 октября по 1 января 2018 года здесь планируется отремонтировать досмотровые ямы, дорожное покрытие и ливневую канализацию.
- В связи с проведением работ снизится пропускная способность пункта пропуска, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ Ростовской области.
На время ремонтных работ в погранслужбе рекомендую пересекать границу через альтернативные автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Новошахтинск».