Из-за ремонта снизится пропускная способность пункта пропуска через границу в Ростовской области



Фото: Donetsk-dr.ru



В Ростовской области на территории автомобильного пункта пропуска Донецк начались ремонтные работы.



С 30 октября по 1 января 2018 года здесь планируется отремонтировать досмотровые ямы, дорожное покрытие и ливневую канализацию.

- В связи с проведением работ снизится пропускная способность пункта пропуска, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ Ростовской области.



На время ремонтных работ в погранслужбе рекомендую пересекать границу через альтернативные автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Новошахтинск».