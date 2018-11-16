Из-за профилактических работ сотни домов в Ростове останутся без света
В Ростове на время профилактических работ на наступившей неделе будут обесточены сотни домов.
Так, 19 ноября, в понедельник, с 9 до 17 часов света не будет на улицах:
- 13-я Линия, в домах с 1 по 15 и со 2 по 16;
- 15-я Линия, в домах с 1 по 11 и со 2 по 12;
- Советской, в домах с 12 по 20.
С 19 по 30 ноября также с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Украинской, в домах со 106 по 150 и со 127 по 167;
- Амурской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;
- Крамоторской, в домах с 1 по 19 и со 2 по 26;
- Вятской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 44;
- Георгиевской, в домах с 1 по 17;
в переулках:
- Мезенском, в домах с 48 по 78, с 1 по 15 и со 107 по 113;
- Магаданском, в домах с 1 по 17 и со 2 по 12;
- Ангарском, в домах с 1 по 9 и со 2 по 6;
- Самарском, в домах с 43 по 59 и с 72 по 98;
- Ильменском, в домах с 77 по 95 и с 74 по 94;
- Волочаевском, в домах с 77 по 97 и с 76 по 96;
- Суржском, в домах с 71 по 91 и с 80 по 100;
- Клязьменском, в домах с 79 по 101.
С 19 по 22 ноября в это же время электричества не будет на улицах:
- Пухляковской, в домах с 17 по 63 и с 22 по 56;
- Южной, в домах с 45 по 85 и с 74 по 82;
- Нансена, в домах с 205 по 299;
- Турмалиновской, в домах с 1 по 57 и со 2 по 54;
- Калиновской;
- Сельской;
- Константиновской, в домах со 2 по 18 и с 41 по 45;
- на рынке «Темерник»;
в переулках:
- Закарпатском;
- Обуховском;
- Партизанском;
- Шарнирном;
- Семафорном;
- Автомобильном, в домах с 1 по 21 и со 2 по 18;
- Казахстанском;
- Искрянском;
- Дагестанском;
- Якутском;
- Узбекском;
- в посёлке Мясникован.
20 ноября также на весь день с 9 до 17 часов обесточат улицы։
- Закруткина, дома с 1 по 23 и со 2 по 24;
- Мясникова, дома с 21 по 39;
- Советскую, дома со 2 по 12;
- 13-я Линия, дома с 12 по 32 и с 5 по 27;
- 17-я Линия, дома с 1 по 25 и со 2 по 24;
- 19-я Линия, дома со 2 по 10;
- Ленина, дома с 221 по 237 и со 182 по 208;
- Труда;
- Богатырскую;
- Нансена, 423/1;
- Тагильскую;
- Пилотов;
- Краевую;
- Потапинскую;
- Водников.
19 ноября с 10 до 12 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Соколова, дома с 24 по 36;
- Б. Садовой, 77;
- Суворова, 25.
21 ноября подача электроэнергии будет прекращена на улице Каширской, в домах №№ 6, 6/1, 6а, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 16, 16/1, 18.
22 ноября, в четверг, электричество отключат на улицах Каширской, в домах №№ 18/2, 18/3, 18/4, 20, а также 2-й Краснодарской, в домах №№ 151/2, 151/3, 153/2, 155/3.
23 ноября, в пятницу, обесточат дома № 8/4 и № 8/14 по улице Каширской и № 149/6 и № 149/7 по 2-й Краснодарской.