Из-за профилактических работ сотни домов в Ростове останутся без света



В Ростове на время профилактических работ на наступившей неделе будут обесточены сотни домов.



Так, 19 ноября, в понедельник, с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- 13-я Линия, в домах с 1 по 15 и со 2 по 16;

- 15-я Линия, в домах с 1 по 11 и со 2 по 12;

- Советской, в домах с 12 по 20.



С 19 по 30 ноября также с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Украинской, в домах со 106 по 150 и со 127 по 167;

- Амурской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;

- Крамоторской, в домах с 1 по 19 и со 2 по 26;

- Вятской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 44;

- Георгиевской, в домах с 1 по 17;

в переулках:

- Мезенском, в домах с 48 по 78, с 1 по 15 и со 107 по 113;

- Магаданском, в домах с 1 по 17 и со 2 по 12;

- Ангарском, в домах с 1 по 9 и со 2 по 6;

- Самарском, в домах с 43 по 59 и с 72 по 98;

- Ильменском, в домах с 77 по 95 и с 74 по 94;

- Волочаевском, в домах с 77 по 97 и с 76 по 96;

- Суржском, в домах с 71 по 91 и с 80 по 100;

- Клязьменском, в домах с 79 по 101.



С 19 по 22 ноября в это же время электричества не будет на улицах:

- Пухляковской, в домах с 17 по 63 и с 22 по 56;

- Южной, в домах с 45 по 85 и с 74 по 82;

- Нансена, в домах с 205 по 299;

- Турмалиновской, в домах с 1 по 57 и со 2 по 54;

- Калиновской;

- Сельской;

- Константиновской, в домах со 2 по 18 и с 41 по 45;

- на рынке «Темерник»;

в переулках:

- Закарпатском;

- Обуховском;

- Партизанском;

- Шарнирном;

- Семафорном;

- Автомобильном, в домах с 1 по 21 и со 2 по 18;

- Казахстанском;

- Искрянском;

- Дагестанском;

- Якутском;

- Узбекском;

- в посёлке Мясникован.



20 ноября также на весь день с 9 до 17 часов обесточат улицы։

- Закруткина, дома с 1 по 23 и со 2 по 24;

- Мясникова, дома с 21 по 39;

- Советскую, дома со 2 по 12;

- 13-я Линия, дома с 12 по 32 и с 5 по 27;

- 17-я Линия, дома с 1 по 25 и со 2 по 24;

- 19-я Линия, дома со 2 по 10;

- Ленина, дома с 221 по 237 и со 182 по 208;

- Труда;

- Богатырскую;

- Нансена, 423/1;

- Тагильскую;

- Пилотов;

- Краевую;

- Потапинскую;

- Водников.



19 ноября с 10 до 12 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Соколова, дома с 24 по 36;

- Б. Садовой, 77;

- Суворова, 25.



21 ноября подача электроэнергии будет прекращена на улице Каширской, в домах №№ 6, 6/1, 6а, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 16, 16/1, 18.



22 ноября, в четверг, электричество отключат на улицах Каширской, в домах №№ 18/2, 18/3, 18/4, 20, а также 2-й Краснодарской, в домах №№ 151/2, 151/3, 153/2, 155/3.



23 ноября, в пятницу, обесточат дома № 8/4 и № 8/14 по улице Каширской и № 149/6 и № 149/7 по 2-й Краснодарской.