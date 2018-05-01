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Из-за ночной репетиции парада в Ростове будет закрыто движение по Театральной площади

Из-за ночной репетиции парада в Ростове будет закрыто движение по Театральной площади
В Ростове 3 мая из-за ночной репетиции парада будет ограничено движение транспорта по Театральной площади и ряду улиц.

Так, с 17 часов до половины первого ночи будет введено частичное ограничение движения по проспекту Шолохова, улицам 20-я Линия, Советской, Большой Садовой, Красноармейской, проспекту Ворошиловскому. Эти участки дороги будут перекрыты на время прохождения колонны военной техники.

В этот же промежуток будет перекрыта Театральная площадь.

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