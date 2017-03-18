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Из-за короткого замыкания в Ростове сгорел торговый ларек

Из-за короткого замыкания в Ростове сгорел торговый ларек

Из-за короткого замыкания в Ростове сгорел торговый ларек. Пожар произошел 18 марта в Пролетарском районе, на улице Шолохова, 126. Очевидцы вызвали пожарных примерно в 00:20.

В киоске произошло короткое замыкание электропроводки, площадь возгорания составила два кв. м. Из ларька вывели двух человек, которые не могли выбраться самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В тушении принимали участие две пожарные машины и восемь человек. Горение полностью ликвидировали в 00:38.

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