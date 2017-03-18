Из-за короткого замыкания в Ростове сгорел торговый ларек





Из-за короткого замыкания в Ростове сгорел торговый ларек. Пожар произошел 18 марта в Пролетарском районе, на улице Шолохова, 126. Очевидцы вызвали пожарных примерно в 00:20.



В киоске произошло короткое замыкание электропроводки, площадь возгорания составила два кв. м. Из ларька вывели двух человек, которые не могли выбраться самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.



В тушении принимали участие две пожарные машины и восемь человек. Горение полностью ликвидировали в 00:38.