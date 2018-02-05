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Из центра Ростова в СЖМ построят восьмиполосную дорогу

Из центра Ростова в СЖМ построят восьмиполосную дорогу
Фото: Disparpora.sibolgakota.go.id
Центр Ростова и Северный жилой массив свяжет восьмиполосная дорога. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в программе «Главные о главном» 5 февраля.

Новая дорога позволит уменьшить транспортную нагрузку на проспекте Нагибина, что должно сократить число пробок на этом участке дорожной сети. По словам главы региона, сейчас ведётся работа по технико-экономическому обоснованию строительства.

Дорога будет включать в себя эстакады и путепроводы. Движение будет организовано таким образом, что водители смогут делать разворот.

При этом работы начнутся не раньше 2019 года.

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