Из центра Ростова в СЖМ построят восьмиполосную дорогу



Фото: Disparpora.sibolgakota.go.id

Центр Ростова и Северный жилой массив свяжет восьмиполосная дорога. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в программе «Главные о главном» 5 февраля.



Новая дорога позволит уменьшить транспортную нагрузку на проспекте Нагибина, что должно сократить число пробок на этом участке дорожной сети. По словам главы региона, сейчас ведётся работа по технико-экономическому обоснованию строительства.



Дорога будет включать в себя эстакады и путепроводы. Движение будет организовано таким образом, что водители смогут делать разворот.



При этом работы начнутся не раньше 2019 года.