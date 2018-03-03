Ищете работу? Остерегайтесь мошенников





Приступая к поискам работы, мы обычно рассчитываем на скорое появление денег в кошельке, а не на их потерю. Между тем иногда трудоустройство оборачивается именно этим.



Ростовчанке Татьяне - 50. Постоянной работы у нее никогда не было: слишком много времени занимали домашние заботы. Но теперь дети выросли, и Татьяна решила, что пришло время поработать, тем более, перед глазами был пример соседки, которая трудилась на складе вахтовым методом. Очень удобно: месяц – на работе, с очень неплохой зарплатой, месяц – дома. Татьяна стала просматривать вакансии в Ростове и очень скоро нашла похожее предложение: требовались упаковщицы на склад. Работа вахтовым методом, бесплатное питание и спецодежда, ежедневные выплаты из расчета 150 рублей в час. Татьяна позвонила в компанию, и ее пригласили на собеседование.



Представитель компании объяснил, что работать предстоит на продуктовом складе, который находится в области. Приступать нужно сразу, поскольку фирма остро нуждается в рабочих. Для этого Татьяне нужна действующая медицинская книжка, к тому же она должна заплатить 3 000 рублей за комнату в общежитии. Медкнижки у женщины не оказалось, но «рекрутер» уверил ее, что это не беда — еще за 1 000 рублей он через знакомых быстро ее оформит. Мужчина говорил с таким напором, так уверенно обещал, что все уладит, и у женщины будет жилье, заработок и горячие обеды, что Татьяна, не успев опомниться, отдала ему 4 000 рублей - фактически выгребла из кошелька все. Ей обещали позвонить, когда все будет готово, и сказать, куда ехать, но на этом контакты с работодателем закончились: никто больше не звонил и не отвечал на Татьянины звонки. Она еще раз съездила в офис, но дверь оказалась заперта…



Действительно, на ресурсах по трудоустройству, где предлагается работа в Ростове вахтовым методом, подобных объявлений немало, в том числе от аферистов. Но их очень просто вычислить по следующим признакам:



- не хотят рассказывать о работе по телефону — сразу предлагают приехать;



- обещают хорошие деньги (выше средних предложений рынка) и прекрасные условия работы;



- и главное - на собеседовании обязательно выдвигают условие оплаты. За что угодно: оформление медкнижки, приобретение спецодежды, внесение залога за общежитие, оформление карты, на которую вам будет начисляться зарплата. Предлогов может быть сколько угодно — мошенники очень изобретательны. Но не попасться на их удочку очень просто: никогда не платите предполагаемому работодателю ни за что. Настоящее трудоустройство всегда бесплатно.