Интернет «МегаФона» ускорил бургерный стартап





21 февраля 2017 г. «МегаФон» предоставил скоростной интернет-доступ кейтеринговой службе «GoodyFoody» для открытия новой бургерной в Ростове-на-Дону.



Для реализации срочных задач по новому корпоративному контракту «МегаФон» в двухдневный срок провел к клиенту волоконно-оптическую линию связи, обеспечив в финальной точке надежный доступ в интернет по выделенному Wi-Fi-каналу.



«При открытии «GoodyFoody-Burgers» подключение телеком-сервисов помогло многим бизнес-процессам, и мы сосредоточились на том, что по-настоящему любим — предоставление услуг для наших уважаемых клиентов, — говорит Павел Степанов, продюсер кейтеринга «GoodyFoody. — Уверен, услуги «МегаФона» будут способствовать нашему развитию и дальнейшему расширению. Тем более, что оператор зарекомендовал себя как надежный партнер с высокими стандартами обслуживания».



«Компания «GoodyFoody» — новый клиент «МегаФона», поэтому особо приятно, что наша развитая инфраструктура помогла им успешно «стартовать» с новым проектом, который будет заметен и интересен нашему городу, — комментирует Алексей Барков, директор Ростовского отделения «МегаФона».



В процессе развития бизнеса клиент планирует подключить услуги местной телефонии и адресной sms-рассылки «Мобильное информирование» для удобства клиентов.