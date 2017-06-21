Интерьер в белом цвете: выбираем подходящую мебель



Если хочется, чтобы квартира была наполнена свежестью, чтобы в ней царило ощущение чистоты, можно, не колеблясь, выбирать белый цвет в качестве основного. Этот цвет уместен и в спальне, и в гостиной, и на кухне, и, конечно же, в ванной комнате. Даже прихожая может быть оформлена в белых тонах. Не стоит переживать за маркость стен или мебели: современные материалы легко чистятся и моются. Грязь и пыль будет заметна в интерьере любых оттенков, зато белый цвет как никакой другой стимулирует поддерживать чистоту.



Белый цвет подходит к интерьерам самого разного стиля, будь то классика, прованс, модерн, хайтек, минимализм. Важно лишь подобрать подходящий оттенок. Не стоит бояться, что белого будет слишком много и интерьер поскучнеет. Этот цвет легко сочетается и разбавляется любыми другими оттенками.

Особенно элегантно в белых тонах смотрится спальная комната. В мебельном интернет-магазине MebHome.ru по ссылке http://www.mebhome.ru/shop/krovati/white_mebel/ можно подобрать кровать белых оттенков. Таковых множество: сероватый, розоватый, с желтизной, с примесями голубого. Кремовый, молочный, топленое молоко — это тоже все об оттенках белого. К белой кровати здесь http://www.mebhome.ru/shop/komody/white_mebel/ легко подобрать подходящий по стилю комод (при выборе конкретной модели кровати сайт сразу посоветует подходящий комод). Комод в спальне — весьма практичная мебель. В нем удобно хранить нижнее и постельное белье, разные мелочи. Конструкции комодов настолько разнообразны, что он может заменить и шкаф, и прикроватную тумбочку. На комоде с комфортом разместится телевизор, светильник, книги, ваза с цветами, разнообразный декор.



Белый цвет станет настоящим спасением для гостиных и столовых небольших размеров. Сегодня в белом выпускают мебель в гостиную в самых разных стилях: http://www.mebhome.ru/shop/stenki/gotovyie_gostinyie/white_mebel/. Гостиная в белых тонах считается одним из самых смелых и интересных дизайнерских решений. Если белый в гостиной является преобладающим цветом, то внести разнообразие можно с помощь яркого дивана, штор и другого текстиля, напольного покрытия темного цвета или ковра, журнального столика и пары кресел.

Особенность белого цвета как раз и заключается в его универсальности. Он может использовать и как основной, и как второстепенный. Возможно, именно белая мебель, приобретённая на MebHome.ru, станет цветовым акцентом интерьера, выполненного в более ярких тонах.