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Интерактивная просветительская акция пройдет в Ростове-на-Дону

Интерактивная просветительская акция пройдет в Ростове-на-Дону

С 6 по 15 октября в Ростове-на-Дону при поддержке Избирательной комиссии Ростовской области состоится молодежная интерактивная акция «Донская земля: традиции выбора. Путешествие во времени».

Выбранный формат – променад-спектакль – соединяет в себе элементы театральной постановки, экскурсии и квеста. Зрители участвуют в действе: надевают наушники и отправляются в увлекательную пешую прогулку по улицам столицы Юга России. Декорации спектакля – проулки, площади, скверы, актеры – прохожие, реквизит – элементы архитектуры города. Участники акции узнают много новых исторических фактов о жизни любимого Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Путешествие можно совершить совершенно бесплатно, оставив заявку на сайте https://ikro.timepad.ru/event/576518/. Спектакли пройдут в донской столице 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября 2017 года.

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