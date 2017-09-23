Интерактивная просветительская акция пройдет в Ростове-на-Дону





С 6 по 15 октября в Ростове-на-Дону при поддержке Избирательной комиссии Ростовской области состоится молодежная интерактивная акция «Донская земля: традиции выбора. Путешествие во времени».



Выбранный формат – променад-спектакль – соединяет в себе элементы театральной постановки, экскурсии и квеста. Зрители участвуют в действе: надевают наушники и отправляются в увлекательную пешую прогулку по улицам столицы Юга России. Декорации спектакля – проулки, площади, скверы, актеры – прохожие, реквизит – элементы архитектуры города. Участники акции узнают много новых исторических фактов о жизни любимого Ростова-на-Дону и Ростовской области.



Путешествие можно совершить совершенно бесплатно, оставив заявку на сайте https://ikro.timepad.ru/event/576518/. Спектакли пройдут в донской столице 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября 2017 года.