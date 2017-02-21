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Иномарка сгорела в Железнодорожном районе Ростова

Иномарка сгорела в Железнодорожном районе Ростова

В Железнодорожном районе Ростова вспыхнул автомобиль «Субару». Возгорание произошло 21 февраля около половины третьего дня.

Иномарка загорелась на перекрестке улиц 1-я Баррикадная и Профсоюзная. Огонь вспыхнул со стороны капота машины, а затем перекинулся в салон. На место происшествия приехали пожарные, загоревшийся автомобиль успели потушить и он не сгорел дотла.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 18 февраля, из-за загоревшегося грузовика «МАЗ» в Таганроге пострадал 56-летний дальнобойщик.

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