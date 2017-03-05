Иномарка сгорела дотла в Ростовской области
В Сальском районе Ростовской области иномарка сгорела дотла.
Возгорание произошло в селе Новоманыч на улице Центральной. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 6 марта в 11:15.
- Загорелся автомобиль «Вортекс-Корда». Площадь пожара составила 5 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.
Пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы ликвидировать огонь. В тушении были задействованы пять спасателей и две единицы техники.