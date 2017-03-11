Иномарка сбила на «зебре» в Ростове 19-летнего парня
В Ростове 19-летний пешеход пострадал под колёсами иномарки. ДТП произошло в начале шестого утра 13 марта в районе дома 8 «а» на улице Левобережной.
34-летний водитель «Хонда Цивик» сбил 19-летнего парня, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Молодого человека госпитализировали с полученными травмами, - рассказали в ГИБДД Ростовской области.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.