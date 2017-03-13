Авторизация

Регистрация
  • USD 58.95
  • EUR 62.74
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

Хулиганы сожгли «Жигули» в Батайске

Хулиганы сожгли «Жигули» в Батайске

Хулиганы сожгли автомобиль «Жигули» в Батайске. 14 марта в три часа ночи неизвестные злоумышленники гуляли по улице Чапаева. В районе дома № 149 они увидели припаркованный «ВАЗ». Хулиганы подожгли машину и скрылись до того, как приехали спасатели.
- Огонь охватил площадь четыре кв. м.,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия выехали пять спасателей и одна единица техники. Пожар был полностью потушен в 3:14.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!