Хулиганы сожгли «Жигули» в Батайске





Хулиганы сожгли автомобиль «Жигули» в Батайске. 14 марта в три часа ночи неизвестные злоумышленники гуляли по улице Чапаева. В районе дома № 149 они увидели припаркованный «ВАЗ». Хулиганы подожгли машину и скрылись до того, как приехали спасатели.

- Огонь охватил площадь четыре кв. м.,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Погибших и пострадавших нет.



На место происшествия выехали пять спасателей и одна единица техники. Пожар был полностью потушен в 3:14.