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Холодную воду на сутки отключат в центре Ростова

В центре Ростова на сутки отключат холодную воду.

Подача воды будет прекращена с 8 утра 26 октября до 8 утра 27 октября в границах проспекта Чехова – переулка Крепостного и улиц Петровской – Н. Бульварной.

Отсутствие водоснабжения связано с переврезкой водопроводной линии на пересечении Богатяновского спуска и улицы Станиславского.

Кроме того, 26 октября с 8 до 21 часа воды не будет в границах улиц Варфоломеева, Нансена, а также проспекта Чехова – проспекта М. Нагибина.

Отключение связано с заменой задвижек на пересечении улицы Текучева и проспекта Соколова.

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