Холодную воду на сутки отключат в центре Ростова

В центре Ростова на сутки отключат холодную воду.



Подача воды будет прекращена с 8 утра 26 октября до 8 утра 27 октября в границах проспекта Чехова – переулка Крепостного и улиц Петровской – Н. Бульварной.



Отсутствие водоснабжения связано с переврезкой водопроводной линии на пересечении Богатяновского спуска и улицы Станиславского.



Кроме того, 26 октября с 8 до 21 часа воды не будет в границах улиц Варфоломеева, Нансена, а также проспекта Чехова – проспекта М. Нагибина.



Отключение связано с заменой задвижек на пересечении улицы Текучева и проспекта Соколова.