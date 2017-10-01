Группа ВТБ презентовала в Ростове-на-Дону новый офис Private Banking





2 октября 2017 года Группа ВТБ презентовала клиентам новый офис Private Banking в Ростове-на-Дону, который теперь расположился по адресу: пер. Университетский, 129. Офис получил новый фирменный дизайн, отдельную парковку для клиентов и расширил штат сотрудников.



По состоянию на 1 октября 2017 года объем средств под управлением Private Banking ВТБ в Ростове-на-Дону превысил 25 млрд рублей, обеспечив прирост с начала года более чем на 20%.



По словам управляющего розничным бизнесом банка ВТБ Владимира Стрельникова, потенциал развития сегмента Private Banking в Ростове-на-Дону довольно высок, этот рынок показывает рост и демонстрирует устойчивость к любым кризисным явлениям в экономике.



«Мы подстраиваемся под изменения на рынке и потребности каждого клиента, при необходимости предоставляя более инновационные продукты. В настоящее время Группа ВТБ обслуживает в южной столице свыше 400 клиентов Private Banking», – отметил Владимир Стрельников.



Сеть офисов для обслуживания клиентов Private Banking насчитывает 25 премиальных отделений. В Ростове-на-Дону Private Banking ВТБ представлен офисом «Скобелевский», который работает уже шесть лет. Порог входа для клиентов Private Banking в Ростове-на-Дону составляет 30 млн руб.