Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей





За год к инновационным сервисам оплаты с помощью смартфона подключились 160 тысяч клиентов Группы ВТБ, объем платежей превысил 8 млрд рублей. По прогнозам Группы, до конца 2017 года оборот в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд рублей.



С конца сентября 2016 года около 160 тысяч клиентов Группы ВТБ «привязали» свои карты к сервисам PAY. На текущий момент оборот в рамках этих приложений достигает 2 млрд рублей ежемесячно, а общий объем операций клиентов с момента запуска превысил 8 млрд рублей.

«Сервисы, позволяющие проводить оплату с помощью смартфона, в общем объеме безналичных платежей пока занимают небольшую долю, однако обороты по ним растут на 20% каждый месяц. При этом мы видим, что клиенты, подключившие PAY, увеличивают свои обороты на 30%, - комментирует заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Юлия Деменюк. – По нашим прогнозам, к концу 2017 года общий объем мобильных платежей достигнет 10 млрд рублей, а количество подключенных клиентов достигнет 200 тысяч человек».



Согласно исследованию Группы ВТБ, на сегодняшний день порядка 40% покупок через смартфон приходятся на Москву и Санкт-Петербург. К сервисам мобильных платежей большинство пользователей (около 80%) «привязывают» дебетовые карты. При этом по клиентам, подключившим PAY, наблюдается рост суммы средней операции по карте на 12%. Инновационными сервисами в основном пользуются мужчины в возрасте от 20 до 40 лет с доходом до 80 тысяч рублей.



Справка



Samsung Pay был запущен Группой ВТБ 29 сентября 2016 года. Apple Pay для карт розничного бизнеса ВТБ заработал с 1 ноября 2016 года. Сервис бесконтактной оплаты покупок на платформе Android Pay заработал 23 мая 2017 года.



Инновационные приложения позволяют оплачивать покупки с помощью смартфонов, т. е. без физического присутствия банковской карты. Сервисы предоставляются на бесплатной основе – клиентам нужна только активная банковская карта. При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается. При этом все бонусы (кэшбэк, мили и т. д.) начисляются в полном размере, как при оплате обычной картой.