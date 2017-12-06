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Грабитель избил жительницу Новочеркасска в её собственном доме

Грабитель избил жительницу Новочеркасска в её собственном доме
Грабитель избил жительницу Новочеркасска в её собственном доме.

Налётчик ворвался в дом женщины, ударил её несколько раз, после чего забрал около 50 тысяч рублей и скрылся. Когда пострадавшая пришла в себя, позвонила в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Ростовской области, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
- За совершение преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время мужчина задержан.

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