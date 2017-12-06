Грабитель избил жительницу Новочеркасска в её собственном доме



Грабитель избил жительницу Новочеркасска в её собственном доме.



Налётчик ворвался в дом женщины, ударил её несколько раз, после чего забрал около 50 тысяч рублей и скрылся. Когда пострадавшая пришла в себя, позвонила в полицию.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Ростовской области, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- За совершение преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время мужчина задержан.