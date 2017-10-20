Гость украл у ростовчанки 200 тысяч рублей

В Ростове мужчина украл у своей знакомой 200 тысяч рублей.



Кража произошла в Железнодорожном районе в одном из домов по улице Всесоюзной. Ростовчанка пригласила в гости своего знакомого. Вместе они выпивали. Когда хозяйка ненадолго вышла в другую комнату, её приятель забрал шкатулку с деньгами, а затем скрылся.



Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Украденные деньги молодой человек успел потратить.