Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Ростове-на-Дону



Жители Ростова-на-Дону и области смогут лично обратиться к представителю МВД России по вопросам деятельности органов внутренних дел на транспорте.



29 сентября 2018 года в Ростове-на-Дону главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Александрович Басак проведет прием граждан.

Встреча с жителями региона будет проходить с 10 часов в здании Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 2/1.



Жители Ростова и области смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью транспортной полиции региона, а также обратиться с проблемами, касающимися обеспечения их прав и законных интересов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Подробную информацию по вопросам приема граждан можно получить по телефону: 8 (863) 259-59-34.