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Глава ВТБ встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Глава ВТБ встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
23 января 2018 года в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин встретился с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Гейдаром Алиевым.

В ходе встречи была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в развитии сотрудничества в финансовой сфере. Андрей Костин рассказал главе Азербайджана о планах по увеличению капитала ВТБ (Азербайджан) на сумму 265 млн манат в 1-м квартале этого года.

Также стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в экономику республики, в частности, участие ВТБ в организации заимствований страны на международных финансовых рынках.

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