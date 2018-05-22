Гендиректор АО «ДомКом Инвест»: «УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ — ВОЗМОЖНОСТЬ НАВЕСТИ ПОРЯДОК»





Российскую «коммуналку» частично переводят на электронные приборы учета коммунальных ресурсов с середины 2019 года.



Приборы учета воды, тепла и электричества, способные дистанционно передавать показания, сделают для части россиян обязательными с середины 2019 года. Изменение законодательства о ЖКХ затронет только владельцев жилья в новостройках и в капитально отремонтированных домах. «Умные» приборы после установки позволят навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги. Существующая система учета позволяет воровать коммунальные ресурсы и даже получать убытки из-за обычной недисциплинированности жителей.

- Изменения законодательства об «умных» счетчиках вступят в силу не ранее июля 2019 года, - комментирует новшество генеральный директор крупнейшей инвестиционной компании России АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков. - На первом этапе нововведение коснется только жилых зданий после проведения в них капитального ремонта и новостроек. В этих типах домов с середины 2019 года установка приборов с дистанционной системой сканирования показаний будет обязательной.



Для жителей остальных многоквартирных домов, говорит эксперт, «умные» счетчики будут необязательными. Но это до поры до времени, ведь идея перевести дома на современную единовременную передачу показаний приборов учета разработана, конечно же, для всех типов домов. Внедряться она будет плавно. Условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется разработать к 2020 году. Там и будет ясно, что именно будет мотивировать россиян на отказ от «неумных» приборов учета.



Эксперт из АО «ДомКом Инвест» уверен, что часть жителей многоэтажек в России регулярно искажает показания своих приборов, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. По его словам, чтобы занижать показания, наши соотечественники ставят на счетчики магниты и иные незаконные приспособления. В итоге затраты похитителей ложатся на соседей по дому и на управляющие компании. Установка же интеллектуальной системы учета позволит всем соседям экономить, т. к. похищать ресурсы воришки уже не смогут.

- Переход на установку автоматизированных систем учета в коммунальной сфере назрел давно, - соглашается руководитель АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков. - В первую очередь этим шагом будет решен вопрос с разбалансированными показаниями общедомовых приборов учета с квартирными приборами по причине неодновременного снятия показаний гражданами. Вы когда-нибудь пробовали уговорить жителей одного дома замерять показания своих квартирных счетчиков в один деть и в один час? По опыту скажу, это почти невозможно, если людям самим это не нужно. А ведь в результате неединовременного снятия показаний убытки управляющих организаций достигают 30 процентов. Это очень большие потери, которые обычно возмещаются в ущерб жилищным услугам, поэтому введение автономного дистанционного снятия показаний, в первую очередь, принесет пользу жителям: на счете дома будет больше оставаться средств для текущих ремонтов.



Смысл задумки с «умными» счетчиками - в невозможности исказить их показания.

- В каждом счетчике будет стоять своеобразный «мозг», который будет с определенной частотой непрерывно в течение каждых суток передавать показания в центр обработки информации. Если весь дом подключить к такой системе, то исказить показания будет невозможно. Любое вторжение будет вычислено, - говорит руководитель АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков.



В современном законодательстве уже предусмотрены меры, которые позволяют при капремонте многоквартирных домов устанавливать «умные» счетчики. Жилищный кодекс сегодня уже разрешает при их помощи рассчитывать затраты на общедомовые нужды: уборку и освещение лестничных клеток, эксплуатацию лифтов, полив растений на придомовой территории и т. д.

- Несмотря на то, что внедрение интеллектуальных счетчиков — это почти единственная возможность навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, в реальности такие интеллектуальные системы являются редкостью, - утверждает руководитель АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков.



Проблема — в процедуре принятия решения об установке таких счетчиков. По оценке специалистов, любая «умная» система в конечном итоге является частью общедомового имущества, и для ее установки нужно разрешение общего собрания. Причем утвердить такое решение должно большинство — «за» должны проголосовать не менее двух третей голосов собственников в доме.

- А наши люди тщательно считают свои затраты и на пустые уговоры не поддаются. И если замену счетчиков им предложат провести за свой счет и без очевидной выгоды, затея с «умными» приборами может не сработать, — говорит Александр Костюков. — Думаю, Минстрой это учтет и найдет, чем мотивировать россиян к переходу на «умный» учет потребления коммунальных ресурсов с 2021 года.