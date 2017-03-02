Гараж с мотоциклом сгорел в Ростовской области





Гараж с мотоциклом сгорел в Гуково. Пожар случился 1 марта около половины третьего дня на улице Киевской. Площадь возгорания составила 24 кв. м.

- Пожар был локализован в 14:48, полностью потушен в 14:52,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Из горящего гаража спасли одного человека. Мужчина не пострадал, однако само здание вместе с мотоциклом «Велс» сгорело дотла. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



В тушении принимали участие шесть человек и две пожарные машины.