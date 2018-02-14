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Фильмы о настоящих мужчинах, которые нужно посмотреть

Фильмы о настоящих мужчинах, которые нужно посмотреть

В преддверии мужского праздника возрастает потребность в просмотре какого-нибудь хорошего тематического фильма. Обычно такие кинокартины имеют сюжет, содержащий истории настоящих мужчин-героев, которые борются за справедливость. Фильмы имеют остросюжетные моменты, которые способны вызвать слезы у зрителя не только женского, но и мужского пола. Их просмотр несет в себе много поучительного, даже показывает примеры для подражания и гордости за настоящих героев.

«9 рота»

О чем: главные герои, пройдя учебную подготовку, отправляются в 9-ю роту гвардейского парашютно-десантного полка, где их ожидают жестокие испытания на прочность.

Кому смотреть: фильм https://www.ivi.ru/watch/58921/description по-настоящему мужской, поэтому будет лучше смотреть его в соответствующей компании.

«Сталинград»

О чем: в основе сюжета лежит история храбрых советских разведчиков, которым, одолевая наступление врага, все-таки удалось войти в город и занять важную стратегическую точку. В то же время немецкие солдаты получают приказ отвоевать занятый дом.

https://www.ivi.ru/watch/58921/description

Кому смотреть: картину стоит посмотреть в кругу друзей, чтобы гордиться мужеством советских солдат во время такой масштабной войны.

«Механик: Воскрешение»

О чем: по сюжету герою придется совершить преступление ради возлюбленной, на которое его вынуждают похитители. Это все связано с его бывшей криминальной жизнью, с которой он давно покончил.

Кому смотреть: смотреть с любимыми или в кругу друзей.

«Джейсон Борн»

О чем: фильм на любителя, где показаны геройские качества мужчин, которые с легкостью готовы решать разные проблемы, при этом перестраховавшись. Главный герой проходит через большие испытания, пытаясь восстановить память и добиться правды.

Кому смотреть: «Джейсон Борн» отлично подойдет для просмотра в кругу друзей и близких.

Данный материал составлен по информации онлайн-кинотеатра ivi.ru.

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