Фильмы о настоящих мужчинах, которые нужно посмотреть





В преддверии мужского праздника возрастает потребность в просмотре какого-нибудь хорошего тематического фильма. Обычно такие кинокартины имеют сюжет, содержащий истории настоящих мужчин-героев, которые борются за справедливость. Фильмы имеют остросюжетные моменты, которые способны вызвать слезы у зрителя не только женского, но и мужского пола. Их просмотр несет в себе много поучительного, даже показывает примеры для подражания и гордости за настоящих героев.



«9 рота»



О чем: главные герои, пройдя учебную подготовку, отправляются в 9-ю роту гвардейского парашютно-десантного полка, где их ожидают жестокие испытания на прочность.



Кому смотреть: фильм https://www.ivi.ru/watch/58921/description по-настоящему мужской, поэтому будет лучше смотреть его в соответствующей компании.



«Сталинград»



О чем: в основе сюжета лежит история храбрых советских разведчиков, которым, одолевая наступление врага, все-таки удалось войти в город и занять важную стратегическую точку. В то же время немецкие солдаты получают приказ отвоевать занятый дом.



https://www.ivi.ru/watch/58921/description



Кому смотреть: картину стоит посмотреть в кругу друзей, чтобы гордиться мужеством советских солдат во время такой масштабной войны.



«Механик: Воскрешение»



О чем: по сюжету герою придется совершить преступление ради возлюбленной, на которое его вынуждают похитители. Это все связано с его бывшей криминальной жизнью, с которой он давно покончил.



Кому смотреть: смотреть с любимыми или в кругу друзей.



«Джейсон Борн»



О чем: фильм на любителя, где показаны геройские качества мужчин, которые с легкостью готовы решать разные проблемы, при этом перестраховавшись. Главный герой проходит через большие испытания, пытаясь восстановить память и добиться правды.



Кому смотреть: «Джейсон Борн» отлично подойдет для просмотра в кругу друзей и близких.



Данный материал составлен по информации онлайн-кинотеатра ivi.ru.