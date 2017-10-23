Фильмы-2017: must see для каждого





Сезон-2017 порадовал киноманов громкими шедеврами. Гудел и ревел киношный мир, ожидая продолжения сразу нескольких кинолент культового порядка. Сиквелы, триквелы и совершенно новые проекты готовились лучшими командами сценаристов, звукорежиссеров и режиссеров. Какие же фильмы 2017 года стоит посмотреть в обязательном порядке, попробуем выяснить прямо сейчас.



Не откладывая в долгий ящик, первым делом вспомним о премьерах зимнего сезона. Итак, о киноленте «Сплит» говорили много и долго. Стоит ли его смотреть? Однозначно - да, но только один раз и только ради того, чтобы узнать, удастся ли главному герою, роль которого сыграл Джеймс МакЭвой, перевоплотиться в 23 личности, вернее даже в 24, заявленные в официальном трейлере киноленты. К слову, его роль по задумке команды режиссера М. Найта Шьямалана поначалу должна была достаться Хоакину Фениксу, но по ряду причин этого не произошло. А еще его стоит посмотреть за эпизодическое, но яркое появление Брюса Уиллиса, который сыграл ту же роль, что и в киноленте 2000 года «Неуязвимый» этого же режиссера.



Летний сезон-2017 был невероятно щедр на новинки. Некоторые из них стоит смотреть однозначно, другие – по желанию или под настроение. Но нельзя пройти мимо лучшей премьеры этого сезона – фантастического боевика режиссера Мэтта Ривза «Планета обезьян: Война». Это заключительная третья часть трилогии, снятой режиссером по франшизе «Планета обезьян». Мирному существованию генномодифицированных приматов под предводительством их вожака по имени Цезарь приходит конец. Они вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить свой род и свое потомство от армии безжалостного предводителя рода человеческого – беспощадного полковника, которого блестяще сыграл Вуди Харрельсон. Роли же главных представителей обезьян в третьей части достались актерам, сыгравшим их и в предыдущих двух частях трилогии, а это Энди Серкис, Терри Нотари и Карин Коновал.



Главной и самой ожидаемой премьерой осеннего кинопроката стала шпионская комедия от режиссера Мэттью Вона «Kingsman: Золотое кольцо». Первый сиквел в истории Вона не разочаровал ни одного поклонника истории о джентльменах в строгих костюмах с иголочки, которые по факту оказались агентами элитной спецслужбы. Хочется отметить не только шикарный актерский состав, в котором присутствуют целых пять оскароносных актеров, но и то, что сиквел богат на количество экшн-сцен и шуточек. Первые неизменно сопровождаются точно выверенным музыкальным стилем, вторые же отправляют зрителя к первой части шпионской комедии.